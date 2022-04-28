Постачальник наркотиків перебуває у СІЗО, йому загрожує до 10 років тюрми

Правоохоронці затримали 24-річного мешканця Хмельницького при спробі відправити поштою шість пакунків з кокаїном, амфетаміном та канабісом. Хлопець пересилав оптові партії наркотиків «закладчикам». Весь товар у постачальника вилучили. Наразі продавець наркотиків перебуває у СІЗО. За скоєне йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як у четвер, 28 квітня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, 24-річного місцевого мешканця затримали поблизу одного з поштових відділень, коли хлопець збирався відправити наркотики «закладчикам». У нього виявили та вилучили шість пакунків з кокаїном, амфетаміном та канабісом, які уже були готові до пересилки.

У прес-службі поліції Хмельницької області уточнюють, що 24-річний хлопець виконував функцію «складу» і передавав чи пересилав оптові партії наркотиків розповсюджувачам.

«Під час обшуку у помешканні затриманого правоохоронці вилучили кокаїн, амфетамін, канабіс, PVP та майже 1,5 тисячі психотропних таблеток. А також електронні ваги та пакувальний матеріал», – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці додають, що цього ж дня у Хмельницькому затримали 24-річного «закладчика» із Красилова, у якого вилучили 84 згортки з амфетаміном, PVP та канабісом. Загальна вартість вилучених в обох хлопців наркотиків становить майже 1 млн грн.

Обох затриманих підозрюють у незаконному зберіганні та продажі наркотиків (ч. 2, ч. 3 ст. 307 ККУ). Їм загрожує до 10 та 12 років тюрми з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання хлопцям запобіжного заходу.