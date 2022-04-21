У помешканні жінки знайшли наркотики та пристрої для їх виготовлення і фасування

У Кам'янці-Подільському викрили 42-річну харків'янку, яка в себе вдома виготовляла синтетичні наркотики. Лабораторію поліція викрила випадково. Під час патрулювання в підозрілої перехожої знайшли наркотики, згодом у її помешканні провели обшук. Там знайшли не лише заборонені речовини, а й пристрої для їх виготовлення і фасування. За скоєне жінці загрожує від двох до п'яти років.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, ввечері 20 квітня під час патрулювання працівники Кам'янець-Подільського райуправління поліції зупинили підозрілу жінку. Під час поверхневого огляду в неї виявили дві пластикові ємності з наркотиками.

Згодом у її помешканні провели обшук. Виявилось, що 42-річна харків'янка виготовляла синтетичні наркотики. «Слідчі вилучили з помешкання жінки знаряддя для вживання наркотиків, пластикові ємності з ймовірно наркотичними речовинами, пакетики для фасування, записи та комп’ютерну техніку. Усі речові докази направлені для проведення спеціалізованих експертиз. Жінку поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 311 ККУ (незаконне виготовлення прекурсорів). За скоєне затриманій може загрожувати від двох до п'яти років ув'язнення.