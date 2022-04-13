Поліція провела обшуки у помешканнях 13 учасників наркобанди

Поліція Тернопільщини затримала 13 учасників наркобанди, яка займалась продажем наркотиків на території п'яти областей західної України. У зловмисників вилучили наркотиків на 1 млн грн, крім того, знайшли ще 600 тис. грн готівкою та 2 тис. доларів. Наразі усі фігуранти затримані та перебувають у СІЗО, їм загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, наркобанду організував зі своєю співмешканкою житель Хмельниччини. Загалом він створив чотири інтернет-магазини, які продавали наркотики. Спершу йому допомагала подруга, яка вела бухгалтерію та приймала замовлення. Втім, пізніше він значно розширив діяльність та залучив до роботи 15 людей.

«На підприємця працювало троє складменів та більше десяти закладчиків. Один із підлеглих відповідав за вирішення усіх проблемних питань та логістику. Згодом бізнес розширився ще більше, і наркоторговці організували ще кілька магазинів у телеграм-каналі. Клієнтами підприємців були жителі Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей. Саме в цих регіонах працювали складмени та закладчики», – встановила поліція.

Серед асортименту продавців були фактично всі види наркотиків: кокаїн, ЛСД, МДМА, гашиш, канабіс, PVP, амфетамін, мефедрон та псилоцибінові гриби. Реалізовували товар як в роздріб, так і гуртом. Для постійних клієнтів та осіб, які брали великими партіями, продавці надавали тридцятивідсоткову знижку.

У день працівники інтернет-магазинів встигали зробити 200-300 закладок. Загальний щоденний оборот від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин складав понад 40 тисяч гривень. Розрахунок проходив через електронні гаманці та криптовалютою.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю провели 19 обшуків у помешканнях фігурантів та у їхніх автомобілях. Оперативники вилучили наркотиків на 1 млн грн, а також 600 тис. грн та 2 тис. доларів.

Тринадцятьом учасникам групи оголосили про підозру за ч.2 і ч.3 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків). Санкція статті передбачає ув'язнення від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна. Наразі всім фігурантам вже обрали запобіжні заходи, зловмисники перебуватимуть у СІЗО.