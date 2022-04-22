Усі наркотики поліція вилучила і відправила на експертизу

У 22-річного мешканця Луцька поліцейські знайшли та вилучили 10 кг канабісу, 700 грам Альфа-PVP та лабораторне обладнання. Все це знайшли у його помешканні та в дачному будинку. Вартість вилученого становить близько 300 тис. грн. За незаконне зберігання наркотиків юнаку загрожує до трьох років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, обшуки проводили у четвер, 21 квітня, в дачному будинку та за місцем проживання 22-річного мешканця Луцька. Поліція вилучила 10 кг канабісу, близько 700 грамів Альфа-PVP, понад 50 банок з невідомою речовиною, лабораборне обладнання, електронні ваги, пакети та три набої калібру 5,45 мм.

«Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Його вартість за цінами чорного ринку становить близько 300 тис. грн. У рамках кримінального провадження поліцейські будуть встановлювати дані щодо походження заборонених речовин та фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 ККУ (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 85 тис. грн, або ж ув'язнення до трьох років.