На Волині суд призначив 9 років ув'язнення 25-річному закладчику з Київщини. Чоловіка затримали у жовтні 2021 року, в його помешканні знайшли психотроп PVP. Також він продавав у Луцьку канабіс та амфетамін.

Про вирок суду стало відомо після повідомлення прокуратури Волині у середу, 20 квітня. У суді прокурор довів, що протягом жовтня 2021 року 25-річний мешканець Киїщини продавав наркотики у Луцьку. Зокрема, чоловік закопував закладки з PVP, канабісом та амфетаміном.

Під час обшуку в його помешканні 5 жовтня 2021 року правоохоронці знайшли і вилучили PVP в особливо великих розмірах.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 25-річного жителя Київської області винуватим у незаконному придбанні, зберіганні й перевезенні з метою збуту, а також у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах», – йдеться у повідомленні. Відтак наступні 9 років він проведе у тюрмі.

Крім того, у нього конфіскують все належне йому майно.