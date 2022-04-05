У затриманого вилучили близько ста пакетиків з психотропом

Неподалік міста Рожище на Волині поліція затримала 38-річного закладчика, який вже перебував під слідством через збут психотропних речовин. У перший день війни, 24 лютого, йому вручили підозру, втім, суд випустив його під заставу. На волі закладчик продовжив займатись продажем психотропів.

Як повідомила прес-служба прокуратури області, зловмисника затримали у вівторок, 5 квітня, коли неподалік міста Рожище 38-річний чоловік ховав закладку з психотропом PVP. У затриманого вилучили близько 100 пакетів із психотропами, ще понад 80 закладок знайшли розкладеними на місцевості.

Згодом слідчі з'ясували, що 24 лютого цього року чоловікові вже вручили підозру у вчиненні такого ж злочину. Суд призначив йому запобіжний захід та дозволив вийти з СІЗО, заплативши заставу. На волі зловмисник продовжив займатись продажем заборонених речовин.

Незабаром чоловікові вручать підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків або психотропів). Санкція статті передбачає ув'язнення від шести до десяти років з конфіскацією майна. Відомо, що на цей раз прокурори вимагатимуть обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.