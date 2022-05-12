37-річного мешканця села Сімер на Закарпатті засудили до 11 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої односельчанки. Інцидент стався влітку 2020 року, на той момент потерпілій дівчинці було 11 років.

Про вирок 37-річному закарпатцю у четвер, 12 травня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Зґвалтування сталося у серпні 2020 року. Відомо, що дівчинка вирвалася від насильника, втекла на горище і заховалася. Про злочин поліцію повідомила її старша сестра.

У прес-службі прокуратури уточнюють, 37-річний мешканець села Сімер обвинувачений зґвалтував свою племінницю, з якою вони проживали в одному будинку. На той час дівчинці було 11 років. Дитина змогла вирватись від насильника, заховалася на горищі, де її виявила старша сестра, яка викликала поліцію.

«На момент скоєння злочину дівчинці було 11 років. Вирвавшись від зловмисника, вона заховалася на горищі, де її виявила старша сестра, котра й повідомила про злочин правоохоронців», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Обвинувачений перебував під вартою без права внесення застави весь час, поки тривало слідство. Там він знаходитиметься і до вступу вироку в законну силу.

Суд визнав 37-річного мешканця села Сімер винним за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітньої) і призначив 11 років позбавлення волі. Обвинувачений має право на оскарження вироку.