54-річного мешканця Чернівецької області засудили до 10 років позбавлення волі за зґвалтування 15-річної дівчини. Чоловік влітку 2021 року заманив дитину до себе додому, погрожував і зґвалтував. Справу в суді розглядали із грудня минулого року.

Про вирок 54-річному чоловікові із Дністровського району у п'ятницю, 8 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. За даними слідства, у липні 2021 року, чоловік заманив 15-річну дівчину до свого будинку, сказавши, що має віддати посилку для її сім’ї.

«Перебуваючи у будинку, зловмисник психологічно тиснув на дитину, погрожував фізичною розправою, застосував фізичне насильство та зґвалтував», – зазначають у прокуратурі.

Суд визнав 54-річного мешканця Дністровського району винним за ч. 3 ст. 152 ККУ (ґвалтування неповнолітньої). За скоєне чоловікові присудили 10 років позбавлення волі.