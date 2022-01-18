Вбивця дівчинки попередньо вже був засуджений за спробу згвалтування

Суд присяжних Коломийського суду присудив Роману Ящевському довічне увзянення. Шість років тому у селі Рожнів чоловік вбив 9-річну дівчинку після спроби зґвалтування. Це не перший злочин чоловіка, він вже раніше був засуджений за спробу зґвалтування, але був звільнений достроково через амністію. У 2018 році після розслідування справи про вбивство дівчинки, суд присудив йому довічне ув'язнення, однак Апеляційний суд скасував вирок і відправив справу на повторне слухання. У понеділок, 17 січня, Суд присяжних присудив чоловіку довічний термін ув'язнення, повідомила прес-служба Коломийського суду.

Під час судового розгляду встановлено, що вбивство 9-річної дівчинки Роман Ящевський вчинив у червні 2015 року в селі Рожнів Косівського району.

«Обвинувачений, перебуваючи на ринку побачив малолітню потерпілу 2006 року народження, після чого схопив її ззаду за шию та затягнув в глиб чагарника, з наміром вступити з нею в статеві зносини. Почувши відмову потерпілої та долаючи її опір, повалив дитину на землю та здавив руками шию, до припинення нею будь-якого опору, у результаті чого остання перестала дихати», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Потім чоловік уламком шиферу та розбитої горловини пляшки наносив цілий ряд ударів дівчинці. Після вбивства з метою приховання слідів злочину, обвинувачений прикрив труп гілками та травою і втік.

Вироком суду Романа Ящевського визнано винуватим та призначене довічне позбавлення волі. Вирок законної сили ще не набрав.

Додамо, що у червні 2015 року у селі Рожнів Косівського району 9-річна дівчинка пішла до магазину за продуктами і не повернулася. Знайшли дівчинку через півтори доби мертвою. Підозрюваного затримали на другий день після виявлення тіла дівчинки, однак повністю довести причетність і висунути обґрунтовану підозру вдалося тільки після усіх необхідних експертиз, у тому числі молекулярної.

У 2018 році суд засудив до довічного ув’язнення 30-річного Романа Ящевського, якого обвинувачували у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної мешканки села Рожнів Косівського району цієї області. У серпні 2018 року Апеляційний суд Івано-Франківської області скасував рішення Косівського райсуду про довічне ув’язнення для ґвалтівника і вбивці 9-річної мешканки села Рожнів Косівського району Мар’яни Захарук та відправив справу на повторне слухання.