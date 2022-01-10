Судово-психіатрична експертиза встановлюватиме осудність чоловіка

У Івано-Франківську поліцейські затримали 57-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 82-річної матері. Поліцейські з'ясували, що громадянин Республіки Білорусь приїхав до Івано-Франківська у вересні минулого року та з того часу проживав разом з матір'ю. За версією поліцейських, між родичами виник конфлікт, в результаті чого син задушив матір. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Тіло 82-річної жінки поліцейські виявили у квартирі в Івано-Франківську після того, як отримали повідомлення о 12:30 у неділю, 9 січня, від місцевої мешканки. Жінка розповіла поліцейським, що виявила свою літню сусідку мертвою.

«При огляді тіла жінки правоохоронці виявили тілесні ушкодження. Як в подальшому встановила експертиза, причиною смерті жінки стала механічна асфіксія. В ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що 57-річний громадянин Республіки Білорусь приїхав до Івано-Франківська у вересні минулого року та проживав разом з матір'ю. Попередньо правоохоронці встановили, що між родичами виник конфлікт, в результаті чого син задушив матір», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківської області.

Наразі із затриманим проводяться слідчі дії, також під час досудового розслідування буде призначено судово-психіатричну експертизу для встановлення осудності чоловіка. Підозрюваного у вбивстві затримано в порядку ст. 208 ККУ. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.