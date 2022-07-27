Чоловік мав погані стосунки з матір'ю, між ними часто виникали сварки

Івано-Франківський суд призначив 57-річному Михайлу Смуку 8 років та 6 місяців позбавлення волі за вбивство матері. Інцидент стався під час сімейної сварки на Різдво, чоловік побив свою 82-річну маму, а потім задушив. Тіло закидав одягом, загиблу жінку виявили тільки за два дні після вбивства. Відомо, що до того чоловік зловживав алкоголем та неодноразово знущався з мами. Свою вину у суді Михайло Смук визнав, разом із тим сказав, що ставиться до вчиненого «критично». Також чоловік просив суддю дати йому шанс змінити антисоціальний спосіб життя.

Як зазначається у вироку Івано-Франківського міського суду, 57-річний громадянин Білорус Михайло Смук з вересня 2021 року проживав разом з мамою в Івано-Франківську. Чоловік ніде не працював, зловживав спиртним, мав погані стосунки з 82-річною матір’ю та систематично влаштовував вдома конфлікти й знущався з мами.

На Різдво, 7 січня 2022 року, у сім’ї знову виник конфлікт. Під час сварки чоловік почав бити маму, жінка намагалася відбиватись від нього, однак син повалив її на підлогу та задушив. «Після заподіяння смерті матері, Михайло Смук вирішив нікому не повідомляти про вбивство, та маючи на меті приховати факт умисного вбивства, прикидав тіло в кімнаті одягом, де труп пролежав до 9 січня, та був виявлений сестрою потерпілої», – зазначається у вироку суду.

Під час судового засідання 57-річний чоловік свою визнав повністю, розкаявся у вчиненому та пояснив, що виник конфлікт із мамою після розпиття алкоголю, він був сильно ображений на маму і коли вони сварилися, вирішив задушити її. Михайло Смук просив дати йому шанс виправитися, змінити антисоціальний спосіб життя, зазначив, що до вчиненого ставиться критично, просив суд його суворо не карати.

Суд врахував, що фігурант справи на обліках в психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває, однак у 2021 році був на стаціонарному лікуванні через проблеми з психічним здоров’ям. Проте, судово-психіатрична експертиза встановила, що у період вчинення вбивства психічними розладами не страждав і свої дії усвідомлював.

Відтак суддя Івано-Франківського міського суду Іванна Ковалюк визнала 57-річного чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначила йому 8 років і 6 місяці позбавлення волі. Термін відбуття покарання обвинуваченому рахуватимуть із моменту затримання – 9 січня 2022 року. Крім того, обвинувачений також зобов’язаний відшкодувати понад 12 тис. грн за проведення експертиз.