41-річного підозрюваного у замаху на вбивство затримали у неділю, 18 липня, в Івано-Франківську

В Івано-Франківську арештували 41-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у замаху на вбивство. За даними слідства, чоловік влітку 2020 року стріляв у знайомого. Тоді потерпілого врятували медики. Зловмисник – утік і переховувався упродовж двох років. Зараз підозрюваний перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про арешт 41-річного підозрюваного повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури у середу, 20 липня. За інформацією правоохоронців, у червні 2020 року мешканець Івано-Франківська кілька разів вистрілив у свого знайомого. Чоловік вижив, нападник – утік.

«На ґрунті тривалих неприязних відносин вирішив позбавити життя свого знайомого. Він вичікував чоловіка біля під’їзду будинку в Івано-Франківську та здійснив кілька пострілів у грудну клітку та ногу. Після цього з місця події втік. Потерпілого врятувала своєчасно надана медична допомога. Зловмисник упродовж двох років переховувався, щоб уникнути покарання за скоєне правопорушення», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Затримали чоловіка у неділю, 18 липня, в Івано-Франківську. При собі він мав пістолет і набої. Наразі 41-річного мешканця Івано-Франківська підозрюють у замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 15,ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під варто. За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.