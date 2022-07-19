26-річний чоловік закопав тіло вбитого вітчима і втік закордон

52-річного чоловіка із села Зелена Чернівецької області, якого поліція розшукувала із 15 липня, знайшли вбитим. Тіло виявили закопаним на подвір’ї біля помешкання загиблого. У вбивстві підозрюють його 26-річного пасинка. Після скоєння злочину чоловік втік закордон.

Як у вівторок, 19 липня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, 52-річного мешканця села Зелена правоохоронці розшукували із п’ятниці, 15 липня. Поліцейські до господарства зниклого чоловіка та під час обстеження території знайшли його закопаним біля підсобного приміщення.

«На тілі померлого були тілесні ушкодження, що вказували на насильницьку смерть внаслідок побиття й удару твердим предметом по голові. Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть, потерпілий помер від закритої внутрішньочерепної травми із забоєм головного мозку», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці вияснили, що ввечері 12 липня 52-річнийселянин розпивав алкоголь зі своїм 26-річним пасинком-іноземцем, який проживав поряд із ним. Між чоловіками виникла суперечка, пасинок накинувся на вітчима з кулаками, ударив по голові, від чого потерпілий помер.

Відтак, 26-річний чоловік закопав тіло вбитого вітчима неподалік підсобного приміщення та втік закордон. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.