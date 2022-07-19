Мешканця селища Берегомет Вижницького району засудили до семи років позбавлення волі за побиття до смерті двотижневого немовляти. За даними слідства, 24-річний батько розлютився через плач дитини, вдарив хлопчика і кинув ним на підлогу. Медики цілий місяць намагалися врятувати немовля, проте безрезультатно.

Про вирок 24-річному батькові із селища Берегомет у вівторок, 19 липня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. Як інформують правоохоронці, інцидент стався 21 січня 2022 року. Чоловік розізлився через плач немовляти, якому було всього два тижні.

«На ґрунті гніву, що виник через плач дитини, вдарив та кинув до підлоги свого новонародженого сина. Майже місяць дитину рятували медики. Однак, травми виявились несумісними з життям», – йдеться у повідомлені прокуратури.

Суд визнав 24-річного чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 ККУ (тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті). За скоєне обвинувачений отримав сім років позбавлення волі.