За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення

У Івано-Франківську затримали 45-річного чоловіка, який поранив ножем 58-річного місцевого мешканця. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку, під час якої квартирант вдарив ножем господаря квартири у грудну клітку. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Бійка між чоловіками сталась у квартирі на вул. Тисменицькій в Івано-Франківську близько 20:00 понеділка, 3 січня. «Під час застілля між 45-річним франківцем та його квартирантом виник конфлікт, який переріс у бійку, в ході якої зловмисник взяв ножа та наніс ножове поранення господарю квартири в область грудної клітки. Після скоєного останній розповів про все сусідці. Жінка одразу викликала швидку і поліцейських», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПКУ та вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.