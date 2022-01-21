Суд визнав, що терміну позовної давності у цій справі немає

Майже через сім років після того, як неповнолітню Юлію В. зґвалтував у лісі на Рівненщині неповнолітній Володимир У., жертва насильства відсудила 50 тис. грн моральних збитків. Раніше вона теж заявляла цивільні позови, та вони були безуспішними. Захисник потерпілої довів у суді, що у такій справі немає терміну давності.

Злочин, через який мешканці Рівненщини Юлія В. та Володимир У. досі ходять до суду, стався у квітні 2015 року. На той час обидвоє були неповнолітніми. У ніч проти 13 квітня у лісі біля с. Тишиця колишнього Березнівського району хлопець зґвалтував і побив дівчину, бо вона опиралася.

Вироком Кузнецовського міськсуду від 29 січня 2018 року його визнано винним у зґвалтуванні й призначено покарання: три з половиною роки позбавлення волі. Вирок набрав законної сили у серпні того ж року. Потерпіла подавала цивільний позов на відшкодування завданих злочином матеріальних та моральних збитків, але суд його відхилив.

Через деякий час Юлія В. знову подала цивільний позов з того ж приводу. Вона просить суд відшкодувати їй 22 тис. грн витрат на адвоката, понад 8 тис. грн витрат на проїзд до поліції та на судові засідання, а також 250 тис. грн моральних збитків. У березні 2021 року Рівненський міськсуд заочним рішенням задовольнив його частково й постановив стягнути з Володимира У. 150 тис. грн моральних збитків. У листопаді це рішення було скасоване, справу призначено до нового розгляду.

Адвокат відповідача заперечив позов, аргументуючи там, що позивачка не окреслила чітко своїх моральних страждань, що незрозуміло, якими критеріями вона керувалася при визначенні суми, і що минули терміни позовної давності.

У січні суддя Рівненського міськсуду Наталія Кучина задовольнила позов частково: відшкодувати Юлії В. 50 тис. грн моральних збитків, у решті вимог суд відмовив. Рішення також може бути оскаржене.