Чоловіків затримали на одному з блокпостів, їм загрожує до 12 років тюрми

Поліція затримала двох мешканців Києва, які під виглядом добровольців тероборони вимагали у мешканця Волині повернути неіснуючий борг. Вони відібрали у чоловіка 25 тис. грн, 5 тис. доларів і військову амуніцію, а після цього намагались силоміць вивезти його до Києва. Однак дорогою до столиці на одному з блокпостів їх затримала поліція. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Також відомо, що один з фігурантів провадження є колишнім військовим Національної гвардії.

Про затримання стало відомо у п'ятницю, 17 червня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Зазначається, що до управління Департаменту внутрішньої безпеки звернувся чоловік та повідомив, що двоє військовослужбовців з Києва вимагають у нього велику суму грошей.

«Виявилось, що 30-річний чоловік та його 49-річний спільник – у минулому військовослужбовець Нацгвардії – розробили план кримінального заробітку. Змовники вимагали у мешканця Волинської області вигаданий борг. Для переконливості розповідали, що перебувають в одному з військових формувань», – йдеться у повідомленні.

Коли чоловік відмовився платити, вимагачі почали погрожувати фізичною розправою. Після відібрали у підприємця 25 тис. грн і військову амуніцію, призначену для бійців на фронті. Через деякий час, на вимогу зловмисників, підприємець передав їм ще одну суму «відкупних» – більше 5 тис. доларів. Після цього вони силою посадили чоловіка в автомобіль та намагалися вивезти до Києва.

«На одному з блокпостів оперативники внутрішньої безпеки спільно зі слідчими волинської поліції, за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, затримали зловмисників. У фігурантів вилучили гроші, мисливський карабін, автомат Калашникова, пістолет Макарова та набої різного калібру», – зазначають у прес-службі.

Чоловікам вже вручили підозри, їм загрожує до 12 років ув'язнення.