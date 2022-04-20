Затриманий шахрай вибачався за свій вчинок на колінах

Поліція Волині викрила 48-річного афериста, який обманув військових на 100 тис. грн. Він мав продати їм автомобіль і частину грошей попросив заплатити наперед. Військові надіслали йому 700 доларів. Після цього він повідомив, що авто начебто затримали на кордоні, тож необхідно також сплатити штраф і загалом всю вартість автомобіля. Сумарно він виманив майже 100 тис. грн. Згодом чоловіка знайшли правоохоронці, нечесно отримані гроші він повернув.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, у п’ятницю, 15 квітня, до правоохоронців надійшло повідомлення від 33-річного мешканця Луцького району, який розповів, що під час купівлі автівки для Збройних сил його ошукали. Необхідний транспортний засіб за приємною ціною потерпілий з колегами обрав на одній із інтернет-платформ, відразу ж зв’язався із продавцем, який запевнив, що все прозоро і чесно, проте наперед необхідно оплатити за оформлення документів – це понад 700 доларів.

Заявник скинув необхідну суму на вказану картку, проте за декілька годин отримав ще один дзвінок від псевдопродавця. Той розповів, що автівку затримали на кордоні, і необхідно сплатити штраф, та попросив оплатити всю вартість автомобіля. Як зазначив військовий, вони надіслали решту коштів, згодом же контактна особа зникла. Загальна сума збитків склала майже 100 тис. гривень.

Шахрая розшукали менш, ніж за три доби. «До пошуків задіяли усі необхідні сили та засоби. Завдяки наданій потерпілими інформації оперативно вдалося встановити особу зловмисника, його місце проживання. Також зібрали усі докази, що підтверджують причетність до шахрайства, й затримали афериста для з’ясування усіх деталей», – розповів начальник управління карного розшуку Руслан Гамольчук.

Як видно на відео, опублікованому поліцією, шахрай вибачався перед військовими на колінах.

За інформацією поліції, шахрай повернув усі викрадені кошти потерпілим. Невдовзі волонтери куплять необхідний автомобіль. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство).