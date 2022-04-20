Шахраї розсилають SMS-повідомлення з інформацією про виплату матеріальної допомоги

Кіберполіція України застерігає від шахрайства з виплатами грошової допомоги українцям під час воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Держспецзв'язку.

Як розповіли, правопорушники розсилають SMS-повідомлення з інформацією про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям.

Шахраї також вказують в повідомленні посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За ним потенційній жертві пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

«У таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюють гроші українців», – пояснили правоохоронці.

У разі підозри шахрайських дій в Інтернеті потрібно повідомляти кіберполіцію на електронну пошту: callcenter@cyberpolice.gov.ua, зазначили у Держспецзв'язку.