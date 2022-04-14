СБУ затримала двох мешканців Запоріжжя, які телефонували підприємцям з Івано-Франківської області, представлялися заступником голови місцевої військової адміністрації та просили перерахувати кошти нібито на допомогу Збройним силам України. Шахраї встигли виманити від підприємців 64 тис. грн, які поділили між собою. Чоловіків затримали, їм обом загрожує до восьми років тюрми.

Як у четвер, 14 квітня, повідомила прес-служба Запорізької обласної прокуратури, двоє мешканців Запоріжжя обманювали підприємців Прикарпаття та просили переказати кошти нібито на допомогу українським військовим.

«Зловмисники телефонували підприємцям Івано-Франківської області та, представляючись помічником заступника місцевого губернатора, пропонували надати допомогу ЗСУ та переказати кошти на банківську картку. Зняту з рахунку готівку у розмірі понад 64 тис. грн шахраї поділили між собою», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство з отримання фінансової допомоги армії, вчиненого у період дії воєнного стану). Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до шахрайства, потерпілі, а також точна сума грошових переказів на рахунки підозрюваних. За скоєне обом затриманим мешканцям Запоріжжя загрожує до 10 років тюрми.

Зазначимо, аналогічна схема виманювання коштів у підприємців діяла і в інших регіонах України. Зокрема, 7 квітня у Чернівецькій області затримали чотирьох шахраїв, які розсилали листи підприємцям із Закарпаття з проханням надіслати кошти на підтримку Збройних сил України. Листи підписували іменем Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити. Усіх чотирьох шахраїв розшукали на території Буковини.