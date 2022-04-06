Кіберполіція розповіла про основні шахрайські «схеми» в умовах воєнного стану

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кіберполіція викрила понад 100 осіб, які займалися шахрайством в інтернеті. Про це повідомляється на сторінці МВС.

«З початку військового вторгнення РФ в Україну кіберполіцейські викрили 106 осіб на вчиненні шахрайства в інтернеті. За вказаними фактами відкрито кримінальні провадження», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що найрозповсюдженішими схемами шахрайства в умовах воєнного стану є псевдоблагодійність, пропозиції оренди неіснуючого житла, фейкові пасажирські перевезення та продаж неіснуючих товарів, зокрема й військової амуніції.

Правоохоронці також фіксують випадки шахрайства під виглядом організації переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку або надання інформації щодо безвісти зниклих громадян.

«Загалом правоохоронці перевірили 234 особи на причетність до протиправної діяльності, провели 25 обшуків в оселях та місцях перебування зловмисників», – інформують у МВС.

Кіберполіція закликає громадян перераховувати гроші тільки на рахунки офіційних благодійних фондів, рахунки, вказані на сайті НБУ, або через додаток «Дія». По змозі варто надавати перевагу післяплаті за товари та послуги.

Також правоохоронці застерігають від замовлення документів, що нібито дозволять перетнути кордон чоловікам у віці 18-60 років. Адже, окрім ризику потрапити на гачок шахраїв, замовникам фейкових документів загрожує кримінальна відповідальність.

«Крім цього, не переходьте за посиланнями, що надходять через смс-повідомлення або месенджери, адже існує ймовірність стати жертвами фішингу. Користуйтесь тільки офіційним додатком «Дія» та офіційними додатками банківських установ, які дозволяють отримати виплати на картки, емітовані ними. Не вводьте на сторонніх ресурсах персональні або банківські дані. Пам’ятайте: якщо вас просять перерахувати гроші на послуги нотаріусу або сплатити комісію для отримання державних виплат, ймовірно, вас намагається ошукати аферист», – наголошують правоохоронці.

Зазначається, що громадяни, які стали жертвами шахрайства, можуть повідомляти про це на електронну скриньку Сервісної служби кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua