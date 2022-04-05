Українців попередили про ворожі атаки щодо облікових записів у Telegram
Кіберполіція просить не відкривати підозрілих посилань
Кіберполіція України попереджає про атаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів Telegram. Українців просять бути обережними та не переходити за підозрілими посиланнями.
Як повідомила поліція, злочинці розповсюджували повідомлення з посиланнями на начебто веб-сайт Telegram для отримання несанкціонованого доступу до облікових записів цього сервісу, в тому числі з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.
У результаті подібних атак зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів та історії листування. Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, однак зловмисники «переїжджають» на хостинги РФ.
Кіберполіція просить не відкривати підозрілих посилань
«Закликаємо бути пильними та у жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями. Також варто встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (разом із кодом, що надходить SMS). Додатково необхідно у налаштуваннях Телеграму завершити усі сеанси, крім поточного», – повідомляє поліція.
Якщо ви отримаєте схоже повідомлення, то звертайтесь до кіберполіції задля блокування шкідливих веб-ресурсів.