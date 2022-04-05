Кіберполіція України попереджає про атаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів Telegram. Українців просять бути обережними та не переходити за підозрілими посиланнями.

Як повідомила поліція, злочинці розповсюджували повідомлення з посиланнями на начебто веб-сайт Telegram для отримання несанкціонованого доступу до облікових записів цього сервісу, в тому числі з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.

У результаті подібних атак зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів та історії листування. Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, однак зловмисники «переїжджають» на хостинги РФ.

Кіберполіція просить не відкривати підозрілих посилань

«Закликаємо бути пильними та у жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями. Також варто встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (разом із кодом, що надходить SMS). Додатково необхідно у налаштуваннях Телеграму завершити усі сеанси, крім поточного», – повідомляє поліція.

Якщо ви отримаєте схоже повідомлення, то звертайтесь до кіберполіції задля блокування шкідливих веб-ресурсів.