Щоб убезпечити себе, уникайте користування додатком Zello

Центр Стратегічних комунікацій ЗСУ попереджає про небезпеку мобільного додатку Zello, який було розроблено російськими програмістами та зараз це один з каналів отримання розвідувальної інформації російськими спецслужбами. Про це йдеться у повідомленні Центру у Facebook.

Зазначається, що додаток було створено російськими програмістами. Він набув широкого поширення через можливість одночасної передачі голосових повідомлень великій кількості людей.

«Донедавна українці вважали «Zello» досить безпечним. Разом з тим, спецслужбами нашої країни отримано незаперечні докази того, що російським окупантам вдалось отримати та накопичити значні обсяги актуальною технічної інформації про користувачів додатку, що дозволило їм ідентифікувати користувачів зазначеного сервісу», – йдеться у повідомленні.

Тому завдяки такій ідентифікації додаток «Zello» став один з каналів отримання розвідувальної інформації російськими спецслужбами.

У Центрі закликали утриматися від використання «Zello» і наголошують, що додаток підконтрольний ворогу та використовується ним для пошуку і боротьби з українськими патріотами.