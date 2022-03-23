В «Укрзалізниці» запевнили, що пасажирські дані у безпеці, на рух поїздів ситуація також не вплине

Через хакерську атаку на провайдерів зв'язку онлайн-сервіси «Укрзалізниці» з продажу квитків та телефонія наразі тимчасово недоступні. Про це ввечері у середу, 23 березня, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

«Через масову атаку на провайдерів зв'язку онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці наразі тимчасово недоступні», – йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

В «Укрзалізниці» запевнили, що пасажирські дані у безпеці, на рух поїздів ситуація також не вплине.

У відомстві також зазначили, що зв'язок із залізницею можливий через соцмережі, а контактний центр Укрзалізниці тимчасово працюватиме за номерами: 044 465 33 44, 044 465 03 87.

Як інформував ZAXID.NET, з початку збройної агресії Росії проти України залізниця евакуювала 2,7 млн громадян з найгарячіших точок нашої країни до більш безпечних західних регіонів.