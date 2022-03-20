«Укрзалізниця» евакуйовує людей із міст, які знищують російські окупанти

З початку збройної агресії Росії проти України залізниця евакуювала 2,7 млн громадян з найгарячіших точок нашої країни до більш безпечних західних регіонів. Про це повідомила «Укрзалізниця» на своєму каналі в Telegram.

«24 день війни, Укрзалізниця продовжує працювати за графіком. Станом на вчора (19 березня - ред.), ми перевезли 2,7 млн людей на захід та 390 тис. осіб за кордон», – повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

За його словами, продовжує працювати гуманітарна допомога.

«Вже 1076 вагонів вантажних ми перевезли з гуманітаркою. Є хороша новина по вантажних перевезеннях. Вчора вперше за всі дні війни ми навантажили більш ніж 315 тис. тонн», – повідомив Камишін.

Зазначимо, що «Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня. Евакуаційні потяги відправляться з таких міст

Київ, Дарницький вокзал:

8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №267/266 Краматорськ – Львів;

16:00 – №269/268 Краматорськ – Львів.

Додаткові рейси також відправляться:

з Одеси до Ужгорода о 22:32,

з Києва до Хелма о 19:13.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» буде доставляти продукти українських виробників в окуповані міста. На закупівлю соціальних продуктів уряд виділив 18 млрд грн.