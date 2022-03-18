Продукти роздаватимуть безкоштовно мешканцям міст і сіл, які потерпають від воєнних дій

Для закупівлі найнеобхідніших соціальних продуктів Кабінет міністрів України виділив 18 млрд грн. Їх розвозитиме «Укрзалізниця» у ті регіони, де ведуться бойові дії. Мешканцям роздаватимуть продукти безкоштовно. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми не можемо допустити, аби українці залишилися без їжі, тому держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти. Ці продукти будуть безкоштовно від 19 березня роздаватись людям в тих містах, які вже опинилися в оточенні або на лінії бойових дій», – наголосив Денис Шмигаль.

Уряд сформував перелік ключових соціальних продуктів, зокрема крупи, зерно, консерви, олія. Міністерство розвитку громад та територій щодня за заявками військових адміністрацій буде формувати перелік міст, куди продукти треба доставити. Їх буде закупляти «Укрзалізниця» і разом з Гуманітарним штабом розвозити по регіонах. Для доставки в тимчасово окуповані населені пункти будуть залучати міжнародні гуманітарні організації. Продукти роздаватимуть людям безкоштовно.

Уряд виділив «Укрзалізниці» 18 млрд грн на реалізацію цього завдання. Така програма також стимулюватиме розвиток українських виробників харчових продуктів.

Нагадаємо, Кабмін скасував також сплату ПДВ, мита та митних платежів для товарів, що ввозять з-за кордону, щоби спростити процедури і тривалість проходження перевірок на митниці.