«Укрзалізниця» розпочинає процес націоналізації російських вагонів, що перебувають в Україні. Про це повідомив в Telegram голова правління УЗ Олександр Камишін.

За словами Камишіна, зараз 15 тисяч російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям.

«Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ. Далі буде Кабмін, РНБО, указ президента та ще один Закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже», – повідомив Олександр Камишін.

Він також зазначив, що певний час займе процес визначення, хто з власників вагонів має в капіталі частку РФ.

«Хоча є компанії, які точно належать РФ. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже більше 3000 вагонів. Тепер вагони росії працюватимуть на економіку України. Вони нам стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу», – повідомив Камишін.

Він уточнив, що українських вагонів в Росії всього 482 штуки.