Фури забрали на кордоні в межах Волинської області

Керівник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко розпорядився конфіскувати 23 вантажівки з білоруськими і російськими номерами і передати їх на потреби української армії. Раніше закон про націоналізацію російського майна в Україні підписав президент Володимир Зеленський.

Про конфіскацію російських і білоруських фур повідомив керівник координаційного центру при Волинській ОВО Андрій Ярмольський.

«Денацифікація по-волинськи! Білорусько-російські вантажівки окупантів відправились служити на користь української армії. За наказом керівника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, 23 фури забрали на кордоні в межах Волині та націоналізували», – повідомив він.

Тим часом на польсько-білоруському кордоні українські активісти блокують російські та білоруські вантажівки, які всупереч оголошеним санкціям намагаються переправляти в Росію товари з країн ЄС.

Нагадаємо, що 10 березня президент підписав закон про націоналізацію російських активів в Україні. Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якого відшкодування їх вартості. Вилучати можуть рухоме та нерухоме майно, вклади у банках, цінні папери, гроші, корпоративні права.

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