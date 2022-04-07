Листи розсилали з різних месенджерів, прив'язаних до різних номерів телефонів

Четверо мешканців Чернівецької області розсилали листи закарпатським підприємцям від імені голови Закарпатської військової адміністрації Віктора Микити із проханням надіслати кошти на підтримку війська. Усіх чотирьох шахраїв затримали, їм загрожує до трьох років обмеження волі.

За даними прес-служби поліції Закарпаття, шахраї розсилали сфальсифіковані листи до підприємців із проханням грошової підтримки для Збройних сил України. Листи підписували іменем голів військових адміністрацій, зокрема, голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.

«Йдеться про нещодавно зафіксований поліцейськими факт отримання закарпатськими підприємцями повідомлень про потребу в перерахуванні грошових коштів для ЗСУ. При цьому листи були підписані нібито головою ОВА. У ході оперативної роботи правоохоронці встановили та розшукали причетних до злочинної діяльності. До групи шахраїв входила жінка та троє чоловіків», – зазначається у повідомленні поліції.

За продуманою схемою, фігуранти розсилали однаковий текст із різних телефонних номерів від імені голів військових адміністрацій по всій Україні. У листах була наполеглива вимога взяти участь програмі гуманітарної допомоги ЗСУ. Шахраї вказували банківські рахунки, на які просили підприємців відправляти кошти.

Усіх чотирьох зловмисників розшукали на території Чернівецької області. Вони вже надали свідчення правоохоронцям. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб). За скоєне затриманим загрожує до трьох років обмеження волі.