Мешканка Харкова встигла обманути пенсіонерів на 100 тис. грн

Поліція затримала 35-річну раніше судиму мешканку Харкова, яка телефонувала літнім людям з Івано-Франківська, повідомляла про хворобу рідних чи про аварію та виманювала гроші нібито на лікування або «вирішення питання» з винуватцями ДТП. Жінка обманула щонайменше трьох місцевих пенсіонерів на 100 тис. грн. Зараз їй загрожує до трьох років тюрми.

За інформацією прес-служби поліції Прикарпаття, 35-річну харків'янку затримали в Івано-Франківську у четвер, 7 квітня, після одержання нею 30 тис. грн від потерпілого. Як уточнюють правоохоронці, протягом тижня до поліції звернулося троє літніх місцевих мешканців, які постраждали від шахраїв.

«Потерпілі вказали, що до них телефонували невідомі особи та повідомляли, що їхні родичі вчинили ДТП або потрапили у лікарню. Після цього невідома жінка забирала у пенсіонерів кошти нібито на «вирішення питання» чи «лікування» рідних. Затримали аферистку в Івано-Франківську після скоєння чергового злочину. Йдеться про 35-річну мешканку Харкова, яка в минулому судима за вчинення майнових та наркозлочинів»,– йдеться у повідомленні поліції.

35-річній мешканці Харкова уже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство). За скоєне їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Поліція також встановлює осіб, які можуть бути причетні до шахрайської схеми.