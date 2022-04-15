Шахраї їздили на автомобілі з проблисковим маячком

Двоє мешканців Івано-Франківська видавали себе за тероборонівців і виманили від жінки із Сум 25 тис. грн. Чоловіки підійшли до потерпілої на автовокзалі, представились членами ТрО, вияснили, що у жінки із собою були польські злоті та сказали їй, що у воєнний час заборонено ввозити іноземну валюту на територію України. За скоєне зараз їм загрожує до трьох років тюрми.

Як у п’ятницю, 15 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, до правоохоронців звернулася 24-річна мешканка Сум та розповіла, що на автовокзалі до неї на автомобілі під'їхали двоє чоловіків та представились членами місцевої територіальної оборони та забрали 3,6 тис. злотих (майже 25 тис. грн), заявивши, що зараз возити із собою іноземну валюту заборонено.

«Під час спілкування із жінкою зловмисники дізнались, що вона мала при собі іноземну валюту. Вони повідомили, що нібито у зв'язку із воєнним станом валюту заборонено ввозити на територію України. Під вигаданим приводом сплатити штраф зловмисники виманили у жінки 3 600 польських злотих. Це майже 25 тисяч гривень. Потерпіла віддала кошти, а невдовзі зрозуміла, що її обдурили», – йдеться у повідомленні поліції.

Шахраями виявились мешканці Івано-Франківська віком 21 та 19 років. За місцем проживання чоловіків провели обшуки та вилучили речові докази: транспортний засіб, проблискові маячки, одяг, а також гроші, які були видурені у постраждалої.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство). За скоєне обом чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі. Правоохоронці також встановлюють осіб, які могли стали жертвами аферистів.