Двоє буковинців вигадали 200 тис. грн боргу та погрожували місцевому мешканцю підпалами

У Чернівецькій області двоє чоловіків вимагали від місцевого мешканця 192 тис. грн вигаданого боргу та погрожували спалити йому будинок і автомобіль. Поліція затримала обох чоловіків, за скоєне їм загрожує 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Як у середу, 30 березня, повідомила прес-служба поліції Буковини, правоохоронці затримали 48-річного та 45-річного мешканців Чернівецької області за вимагання 192 тис. грн неіснуючого боргу та погрози одному з місцевих.

«Під дією психологічного та фізичного тиску місцевий мешканець мав передати їм 192 тисячі гривень неіснуючого боргу. Зокрема чоловік отримував погрози про підпал будинку та автівки, якими він користується. Вимоги про сплату висувались ще з 2021 року, а на початку березня 2022 року фігуранти запропонували сплатити 3000 доларів США – частину потрібної суми», – йдеться у повідомленні поліції.

Обох підозрюваних затримали під час одержання від потерпілого 100 тис. грн. Раніше правоохоронці задокументували передачу фігурантам 3 тис. грн та 1 тис. грн вигаданого боргу. За місцями проживання затриманих та у їх автомобілях поліція провела обшуки.

Затриманим оголошено підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання в умовах воєнного стану). Чоловікам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.