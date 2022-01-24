Безпосередньо на отриманні грошей поліцейські затримали громадянина Грузії

В Києві правоохоронці затримали іноземця за вимагання у підприємця 1 мільйона доларів США неіснуючого боргу. Затриманий входить до групи чеченського кримінального авторитета, проти якого діють санкції Ради національної безпеки й оборони України.

Як повідомила Київська міська прокуратура, учасники злочинної групи вимагали 1 млн доларів із заподіянням тілесних ушкоджень потерпілому та погрозами насильством членам його сім’ї.

«Під час перемовин зі зловмисниками останні здійснювали неодноразові погрози щодо його життя та здоров’я, у тому числі завдали потерпілому тілесних ушкоджень та погрожували розправою його близьким. Під час здійснення протиправних дій зловмисники посилались на необхідність сплати вказаних коштів на користь злочинної спільноти, начебто очолюваної одним зі “злодіїв у законі”», – сказано у повідомленні прокуратури.

За інформацією Служби безпеки України, зловмисників координував так званий «злодій у законі» з Чеченської Республіки Російської Федерації і вони займалися рекетом великих бізнесменів. «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомила, що йдеться про «злодія в законі» Хусейна Ахмадова на прізвисько «Хусейн слепой» (внесений до санкційного списку РНБО за номером 49)

За попередніми даними, до угруповання входили здебільшого іноземці, включаючи громадян Росії, уродженців країн Близького Сходу, а також етнічні українці.

Одного з учасників цієї злочинної групи, уродженця Грузії 1982 року народження, затримали під час отримання від підприємця 70 тис. доларів. Печерський районний суд міста Києва уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як зауважили в поліції, рекетирам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.