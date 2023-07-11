Жінка керувала трьома кримінальниками для привласнення грошей у місцевих мешканців

Служба безпеки України в Сумській області викрила чиновницю Сумської ОВА на організації злочинного угруповання, яке за її наказами нападало на місцевих та вимагало гроші за неіснуючі борги. Жінка керувала трьома кримінальниками, які раніше відбували покарання за тяжкі злочини, повідомили прес-служба управління СБУ на Сумщині у вівторок, 11 липня.

Рекетирська група під керівництвом посадовиці одного з департаментів ОВА займалась «вибиванням» коштів з місцевих мешканців. За даними СБУ, діяльність угруповання дестабілізувала суспільну ситуацію у прикордонній області.

«Встановлено, що за "наводкою" чиновниці рекетири займались вимаганнями та "вибиваннями" грошей за неіснуючі борги. Співробітники СБУ затримали лідерку групи та трьох її поплічників на спробі вимагання 40 тис. доларів з місцевого підприємця. Раніше до потерпілого зловмисники вже застосовували фізичний та психологічний вплив, вимагаючи перший "транш"», – повідомили у прес-службі СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили гроші, банківські картки, техніку та інші речові докази. Злочинцям та чиновниці повідомили про підозри за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій в особливо великих розмірах) та ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене організованою групою). Рекетирам загрожує до 15 років позбавлення волі.

У прес-службі СБУ зазначили, що наразі триває перевірка інформації щодо можливої причетності посадовиці Сумської ОВА до корупційних схем, зокрема розкрадання бюджетних грошей.