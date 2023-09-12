Чоловіки поставили жінку на «лічильник»

У Тернополі поліцейські затримали рекетирів, які поставили знайому на «лічильник» і вимагали в неї 43 тисячі доларів США. Щоб жінка точно віддала кошти, чоловіки забрали в неї її автомобіль. Зловмисників затримали вчора увечері, 11 вересня, в центрі Тернополя поблизу двох шкіл.

До правоохоронців звернулася тернополянка із заявою про вимагання в неї чималої суми коштів. Жінка розповіла, що взяла у двох знайомих в борг 14 тис. доларів США. Повернути гроші в обумовлений термін не змогла, тому вона попросила відтермінувати час виплати. Чоловіки спочатку погодилися, а потім, замість того, щоб звернутися в суд, вирішили поставили тернополянку на так званий «лічильник».

За кілька місяців борг жінки з 14 тисяч виріс у 43 тисячі доларів. Щоби змусити потерпілу сплати кошти, рекетири відібрали її автомобіль і погрожували фізичною розправою. Тернополянка звернулася в поліцію.

«Оперативники, слідчі та бійці роти поліції особливого призначення затримали двох учасників угруповання під час отримання від жінки третього траншу – 35 тисяч доларів США. Раніше було задокументовано факти передачі вимагачам ще 8 тисяч доларів», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України у вівторок, 12 вересня.

Також правоохоронці встановили місце знаходження автомобіля потерпілої. Під час обшуків поліцейські вилучили гроші, бойові гранати та ключі від особистого транспорту тернополянки.

Наразі двоє вимагачів затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.