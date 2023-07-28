Усіх чотирьох поліцейських затримали

ДБР у Дніпрі оголосила про підозру чотирьом співробітникам одного з районних відділків Нацполіції за покривання злочинного угруповання. Семеро злочинців, яких відпустили поліцейські, грабували місцевих мешканців, прикидаючись військовими територіальної оборони, повідомили у прес-службах Офісу Генпрокурора та ДБР у п'ятницю, 28 липня.

Обшуки у поліцейському відділку підтвердив голова МВС Ігор Клименко. Він повідомив, що правоохоронці оголосили про підозру керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику.

1 березня працівники ДБР затримали банду, яка під виглядом тероборони нападала на мешканців Дніпра. Семеро злочинців, прикидаючись військовими, нападали на місцевих мешканців, катували їх та вимагали гроші.

«В одному із випадків вони виламали двері та вдерлися до житла потерпілих. Вони почали бити мешканців квартири та вимагати 2 тис. доларів США. Щоб отримати гроші нападники просвердлили руку потерпілому його ж шурупокрутом. Після цього вони обшукали квартиру та забрали усі речі, які їм сподобались», – повідомили у прес-службі ДБР.

Ще тоді слідчі припустили, що до бандитського угруповання причетні правоохоронці, які можуть покривати злочинців. 28 липня в результаті обшуків ДБР викрило та затримало чотирьох поліцейських, які допомогли банді уникнути покарання.

Під час подачі заяви у відділку поліції, потерпілі від бандитів побачили фейкових ТрОвців, які розмовляли з правоохоронцями. За словами Ігоря Клименка, зловмисники узгоджували суму хабаря для поліцейських прямо в коридорі.

«Деякі керівники правоохоронців вирішили за неправомірну вигоду у сумі 20 тисяч доларів США приховати цей злочин та не притягувати нападників до кримінальної відповідальності», – повідомили у прес-службі ДБР.

Чотирьох правоохоронців затримали у відділку та оголосили їм про підозри за ч. 3 ст. 368 ККУ (хабарництво), ст. 396 ККУ (приховування злочину), ст. 366 ККУ (службове підроблення). Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі без права обіймати певні посади та конфіскацією майна.