Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою, або ж 2 млн грн застави

Начальник слідчого відділення Чернівецького районного управління поліції вимагав в жительки Чернівців 40 тис. євро за закриття кримінального провадження проти неї. Поліцейського затримали працівники СБУ та прокуратури, коли він отримав другу частину хабара.

Працівники ДБР та Служби безпеки України встановили, що правоохоронець довший час шантажував і вимагав в жінки гроші за закриття кримінального провадження проти неї. За свої послуги чоловік запросив 40 тис. євро. Частину в розмірі 10 тис. євро потерпіла віддала йому раніше. Проте поліцейський наполягав, що для того, щоб закрити кримінальне провадження проти жінки і не притягати її до відповідальності, йому необхідно ще додатково 30 тис. євро.

Поліцейський хабар отримав в автомобілі

Тоді буковинка звернулася в ДБР та СБУ. Під час передачі останньої частини хабара начальника слідчого відділення Чернівецького районного управління поліції заарештували.

«Правоохоронці затримали начальника відділення під час одержання 30 тис. євро. Раніше він отримав ще 10 тис. євро хабара. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі понад 2 млн грн», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Друга частина хабара складала 30 тис. євро

В головному управління поліції Буковини вирішують питання про відсторонення від посади поліцейського. Прокурори повідомили про підозру начальнику слідчого відділення поліції за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України (Вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою).