Начальник сектору реагування був затриманий під час отримання хабара

Начальника сектору реагування патрульної поліції одного з відділень ГУ НП у Львівській області затримали під час отримання 1300 доларів хабара. Як повідомили у прокуратурі у понеділок, 10 липня, за ці гроші поліцейський мав не притягувати до відповідальності чоловіка, який їздить за кермом без посвідчення водія. Правоохоронцеві вже повідомили про підозру у злочині.

За даними слідства, правоохоронець вимагав та одержав від мешканця одного із сіл області 1300 доларів за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Раніше суд позбавив чоловіка права керувати автомобілем.

Окрім того, водій мав би щомісяця платити поліцейському кілька сотень доларів. «За 300 доларів США щомісяця посадовець обіцяв «закрити очі» на те, що останній буде їздити за кермом в межах одного із районів Львівської області», – повідомила прокуратура.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання хабара.