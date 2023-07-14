Поліцейського затримали після отримання 1300 доларів хабаря від чоловіка, якого позбавили водійських прав

Личаківський районний суд Львова відсторонив начальника сектору реагування патрульної поліції, якого викрили хабарництві. Капітан поліції вимагав та отримав 1300 доларів від водія, який їздить без посвідчення.

Начальника сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 напередодні затримали після отримання 1300 доларів хабаря від чоловіка, якого позбавили водійських прав. За хабар правоохоронець обіцяв не притягувати його до адмінвідповідальності, оскільки, попри відсутність прав, чоловік продовжував їздити за кермом.

Слідчий теруправління ДБР звернувся до суду, щоб відсторонити затриманого капітана поліції від посади, оскільки «він може негативно впливати на свідків та перебіг розслідування». Відомо, що правоохоронця призначили на посаду начальника сектору реагування патрульної поліції у липні 2021 року. Його ім’я в судові ухвалі приховане.

Суд задовольнив клопотання слідчого та відсторонив начальника сектору реагування патрульної поліції від займаної посади на два місяці, до вересня 2023 року.