На Рівненщині судили правоохоронця, який складав постанови на людей про вигадані порушення. Таким чином він намагався покращити показники своєї роботи. За службове підроблення його оштрафували на 34 тис. грн.

Як йдеться у вироку Березнівського райсуду, судили дільничного офіцера поліції сектору превенції відділення поліції у Березному. У січні 2021 року Тараса М. залучили до планової перевірки у селі Зірне щодо дотримання місцевими мешканцями карантинних обмежень. Тоді його колега склав на місцеву жінку протокол за те, що вона перебувала у громадському місці без маски.

Наступного дня обвинувачений, отримавши доступ до персональних даних цієї жінки, вирішив скласти на неї ще дві постанови. Зробив він це, як зазначено у вироку, аби «штучно наростити показники своєї службової діяльності». Зокрема, він склав на неї постанову за статтею про куріння у громадському місці та про перебування у стані сп'яніння.

«[Обвинувачений] вніс до вказаних постанов відомості про притягнення [жінки] до адмінідповідальності за відповідними статтями КУпАП та накладення на неї стягнень у вигляді попередження, виконавши рукописні записи та підписи у графах «посадова особа органу поліції» вказаних постанов від свого імені як особи, яка їх склала, а також виконав підписи від імені [жінки] як особи правопорушника в графах «примірник постанови отримав» та «підпис про ознайомлення правопорушника» кожної із зазначених постанов, чим надав належну форму цим завідомо неправдивим документам», – йдеться у вироку.

Подібні постанови про вигадані порушення він складав ще декілька разів. Щоправда, цього разу він «притягнув до відповідальності» чоловіка, якого начебто неодноразово затримували на зберіганні самогону.

Згодом правоохоронця викрили. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення). В процесі слідства Тарас М. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій розкаявся у вчиненому і погодився на обумовлене сторонами покарання.

На засіданні 18 липня суддя Юлія Старовецька цю угоду затвердила. Відтак правоохоронця визнали винним у службовому підробленні, оштрафували на 34 тис. грн, а ще на рік заборонили обіймати посади «пов'язані з виконанням функцій держави». Тарас М. також повинен оплатити витрати на експерта у понад 8 тис. грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляцію. Та зважаючи на те, що була підписана угода про визнання винуватості, то, ймовірно, оскаржувати вирок ніхто не буде.

Додамо, що подібні ситуації, коли правоохоронці задля покращення показників своєї роботи вигадують порушення і складають постанови на невинних людей, непоодинокі. До прикладу, у квітні на Волині судили поліцейського, який встиг скласти аж 36 таких постанов. Йому на рік заборонили працювати в поліції, а ще дали рік іспитового терміну.