Банда вдиралась до будинків та вимагала гроші

Державне бюро розслідувань та Нацполіція викрили роботу організованої банди в Дніпрі, яка під виглядом бійців тероборони тероризувала мешканців міста. Семеро зловмисників вдиралися до дніпрян, знущалися з них та вимагали гроші. За даними ДБР, до розбою могли бути причетні працівники поліції, які приховували злочини банди.

Про затримання групи ДБР повідомила в середу, 1 березня. За даними слідства, семеро мешканців Дніпра грабували та катували людей, представляючись бійцями ТРО. «Зловмисники здебільшого нападали на громадян за місцями їх проживання. Вони катували потерпілих, вимагаючи віддати грошові кошти та цінне майно. В одному із випадків вони виламали двері та вдерлися до житла потерпілих. Вони почали бити мешканців квартири та вимагати 2 тис. доларів США. Щоб отримати гроші нападники просвердлили руку потерпілому його ж шурупокрутом. Після цього вони обшукали квартиру та забрали усі речі, які їм сподобались», – повідомили у прес-службі ДБР.

Після відмови давати гроші, злочинці зв’язали потерпілим руки й відвезли до гаражів, де продовжили бити та вимагати готівку. За даними ДБР, озброєна банда розподіляла награбоване майно між членами групи. Правоохоронці припускають, що до розбою були причетні працівники дніпровської поліції, які замовчували діяльність групи. «За супроводу ДВБ Національної поліції України перевіряється причетність працівників поліції до вчинення приховування тяжкого та особливо тяжкого злочину (ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396 КК України)», – зазначили працівники ДБР.

Після обшуків у групи вилучили зброю, боєприпаси та вибухівку, а також речі потерпілих від розбою. Сімом членам банди оголосили про підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, КК України (незаконне позбавлення волі, катування та розбою в умовах воєнного часу).