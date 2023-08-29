За скоєне затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

На Закарпатті правоохоронці затримали групу рекетирів, які вимагали неіснуючі борги у місцевих підприємців. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Як встановили правоохоронці, фігурантами злочину є двоє чоловіків, віком 27 та 34 роки. Для досягнення своїх злочинних вони погрожували потерпілим фізичною розправою.

Групу зловмисників правоохоронці затримали під час отримання ними грошей від місцевого підприємця. За даними слідства підозрювані вимагали у чоловіка щомісячно сплачувати їм по 1 500 тис. євро неіснуючого боргу.

Двох мукачівців помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їх звинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене організованою групою осіб у період дії воєнного стану). Окрім цього, суд вже розглянув клопотання щодо обрання запобіжного заходу зловмисникам: обоє перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.

За місцем проживання 34-річного фігуранта правоохоронці провели обшук і вилучили спеціальний технічний засіб, призначений для негласного отримання інформації. За цим фактом слідчі відкрили окреме провадження за ч. 1 ст. 359 КК України (незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їхнє використання).

За скоєне затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування у справі триває.