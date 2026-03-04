США розраховують на те, що курди допоможуть повалити владу в Ірані

Центральне розвідувальне управління США розробляє план озброєння курдських сил в Ірані з метою розпалити народне повстання. Про це повідомив у середу, 4 березня, телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.

Співрозмовники телеканалу повідомили, що адміністрація Дональда Трампа веде переговори з іранськими опозиційними групами, а також курдськими лідерами в Іраку. Переговори стосуються надання військової підтримки для повстань проти іранської влади.

За даними джерел CNN, 3 березня Трамп спілкувався з президентом Демократичної партії Іранського Курдистану (ДПІ) Мустафою Хіджрі. Очікується, що сили іранської курдської опозиції візьмуть участь у наземній операції на заході Ірану найближчими днями.

За словами співрозмовника телеканалу, наразі курди очікують підтримки США та Ізраїлю. За планом, курди мають відволікти іранські сили, що може полегшити масові протести у великих містах Ірану.

Водночас американська розвідка вважає, що курдські угруповання наразі не мають достатніх ресурсів для успішного повстання без зовнішньої підтримки. Будь-яка спроба озброїти іранські курдські угруповання потребуватиме підтримки іракських курдів, щоб дозволити транзит зброї та використовувати Іракський Курдистан як плацдарм.

Зазначимо, курди – етнічна меншина на Близькому Сході, а яка проживає в Туреччині, Іраку, Ірані, Сирії та Вірменії. Станом на 2026 рік на Близькому Сході живе до 30 млн курдів.

Нагадаємо, з 28 лютого триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який відхилив вимогу відмовитися від ядерного озброєння. США та Ізраїль завдають ударів по великих містах Ірану, а також місцях розташування ядерних обʼєктів.

У відповідь на авіаатаки Іран завдав сотні ударів безпілотниками по арабських державах Перської затоки, пошкодивши військові бази США та критично важливу інфраструктуру. Іранські дрони також атакували військову базу Великої Британії на Кіпрі. Також іранські дрони атакували нафтову інфраструктуру – у Саудівській Аравії через атаку безпілотників зупинився один з найбільших НПЗ.