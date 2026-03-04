На Запоріжжі затримали майора частини через махінації з виплатами

Державне бюро розслідувань затримало майора частини у Запорізькій області через махінації з виплатами, що завдали державі збитків на майже 12 млн грн. Про це у середу, 4 березня, повідомили у пресслужбах ДБР та Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що майор, який обіймає посаду начальника фінансово-економічної служби військової частини на Запоріжжі, з серпня 2023 року до грудня 2024 року сприяв нарахуванню бойових виплат у розмірі 100 тис. грн своїм підлеглим. Проте слідчі встановили, що насправді вони не виконували вказані у документах бойові завдання. Встановлено, що таким чином 11 підлеглих майора отримали понад 4 млн грн незаконних «бойових».

Крім того, затриманий надав своєму підлеглому доступ до системи «Зарплатний проєкт». Той вніс до списків фіктивних військовослужбовців, змінив реквізити банківських карток та переадресував гроші на власні рахунки. Внаслідок дій військового частина зазнала збитків на понад 7,35 млн грн.

Правоохоронці оголосили майору підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання, але прокуратура вже подала апеляцію.

Нагадаємо, у січні ДБР повідомляло про затримання колишнього командира 60 бригади, який разом зі спільниками на закупівлях дронів привласнив 47 млн грн.