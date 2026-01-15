ДБР затримало військових частини на Донеччині за крадіжку 47 млн грн на закупівлях дронів
Злочинну схему організував командир військової частини
Державне бюро розслідувань затримало чотирьох військових та підприємця за крадіжку 47 млн грн на оборонних закупівлях. Про це у четвер, 15 січня, повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.
За даними слідчих, схему розкрадання грошей організував командир частини на Донеччині та залучив трьох підлеглих й підприємця, через якого переводили гроші у готівку.
Встановлено, що з квітня по грудень 2024 року фігуранти уклали 37 договорів на нібито постачання FPV-дронів та коліматорних прицілів. Однак насправді безпілотники, що коштували мільйони гривень, не надходили до частини, а приціли замінювали дешевшими, що не відповідали вимогам. Відповідно до підроблених документів, військова частина нібито закупила 1 815 дронів, щоб приховати їхню відсутність, вказувалось, що вони застосовуються у бойових діях.
«Учасники організації заздалегідь готували фіктивні документи – “маркетингові дослідження”, договори, акти та накладні, щоб обґрунтувати закупівлі саме у потрібних фірм. Після цього гроші переводили в готівку і ділили між собою», – йдеться у повідомленні ДБР.
ДБР викрило злочинну схему та затримало фігурантів в різних регіонах України: на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві. Під час розслідування слідчі здійснили понад 20 обшуків вилучили непридатне опричне обладнання та призначили понад 70 експертиз.
Командиру військової частини та його спільникам оголосили підозри у створенні злочинної організації, розкраданні бюджетних грошей в умовах воєнного стану та внесенні неправдивих даних до документів. Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, 14 січня ДБР повідомило про затримання начальника фінансово-економічної служби бригади, що дислокується на Запорізькому напрямку. Посадовець вкрав майже 10 млн грн та пішов у СЗЧ.