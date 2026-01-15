Командир частини з підлеглими вкрав 47 млн грн на закупівлях дронів та прицілів

Державне бюро розслідувань затримало чотирьох військових та підприємця за крадіжку 47 млн грн на оборонних закупівлях. Про це у четвер, 15 січня, повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.

За даними слідчих, схему розкрадання грошей організував командир частини на Донеччині та залучив трьох підлеглих й підприємця, через якого переводили гроші у готівку.

Встановлено, що з квітня по грудень 2024 року фігуранти уклали 37 договорів на нібито постачання FPV-дронів та коліматорних прицілів. Однак насправді безпілотники, що коштували мільйони гривень, не надходили до частини, а приціли замінювали дешевшими, що не відповідали вимогам. Відповідно до підроблених документів, військова частина нібито закупила 1 815 дронів, щоб приховати їхню відсутність, вказувалось, що вони застосовуються у бойових діях.

«Учасники організації заздалегідь готували фіктивні документи – “маркетингові дослідження”, договори, акти та накладні, щоб обґрунтувати закупівлі саме у потрібних фірм. Після цього гроші переводили в готівку і ділили між собою», – йдеться у повідомленні ДБР.

ДБР викрило злочинну схему та затримало фігурантів в різних регіонах України: на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві. Під час розслідування слідчі здійснили понад 20 обшуків вилучили непридатне опричне обладнання та призначили понад 70 експертиз.

Командиру військової частини та його спільникам оголосили підозри у створенні злочинної організації, розкраданні бюджетних грошей в умовах воєнного стану та внесенні неправдивих даних до документів. Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 14 січня ДБР повідомило про затримання начальника фінансово-економічної служби бригади, що дислокується на Запорізькому напрямку. Посадовець вкрав майже 10 млн грн та пішов у СЗЧ.