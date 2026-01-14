Військовому загрожує до 12 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань затримало керівника фінансово-економічної служби бригади, що дислокується на Запорізькому напрямку. Посадовець вкрав майже 10 млн грн та залишив місце служби. Про це у середу, 14 січня, повідомили у ДБР.

За даними слідчих, протягом 2023–2025 років за допомогою махінацій з фінансовими даними та реквізитами банківських карток військових привласнив 9,7 млн грн. Частину цих грошей він витратив на азартні ігри.

«Посадовець відкрив у різних фінансових установах України 14 банківських рахунків. Він змінював реквізити зарплатних карток військовослужбовців, спрямовуючи їхні виплати на власні рахунки. Крім того, вносив до фінансової документації відомості про вже звільнених зі служби військових, щоб і надалі отримувати їх грошове забезпечення. Щоб приховати розкрадання, коригував суми виплат так, аби фінансова звітність не викликала підозр ні у самих бійців, ні у керівництва», – йдеться у повідомленні ДБР.

У квітні 2025 року військовий втік з частини. Вказується, що фігурант ретельно намагався уникнути притягнення до відповідальності. Для цього він відправив свій телефон за кордон, створюючи видимість виїзду з України. Також чоловік позбувся майна та авто, купив іншу машину і їздив, уникаючи місць, що обладнані камерами спостереження. Крім того, він постійно змінював місце проживання.

Проте слідчі ДБР встановили місце перебування військового й затримали. Йому оголосили підозри у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 408 КК України). Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 12 років та конфіскація майна. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 12,5 млн грн.

До слова, у середу, 14 січня, новопризначений міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у загалом в Україні 200 тис. військових самовільно залишили місце служби.