Михайло Федоров розповів про виклики, що стоять перед міністерством оборони

Новопризначений міністр оборони Михайло Федоров розкрив кількість ухилянтів та дезертирів в Україні. Про це він розповів у середу, 14 січня, під час засідання Верховної Ради, представляючи свою кандидатуру на посаду очільника міноборони.

Під час своєї промови Михайло Федоров розповів, що на посаді міністра оборони планує реформувати українську армію та здійснити аудит Територіальних центрів комплектування. Крім того, Михайло Федоров планує покращити співпрацю з міністерства з партнерами, щоб залучити більше фінансування.

«Міноборони потрапляє в мої руки з дефіцитом бюджету в “мінус” 300 мільярдів гривень, два мільйони українців у розшуку ТЦК та 200 тисяч у СЗЧ. Нам потрібно вирішити ці проблеми», – зазначив Михайло Федоров.

На думку Михайла Федорова, держава повинна покращити підготовку мобілізованих, а також забезпечити військових необхідними технологіями, зокрема дронами. Федоров зазначив, що такі рішення допоможуть Україні значно знизити втрати на фронті й заохотити українців долучатися до військової служби.

«Одним із перших рішень на посаді міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами, якого точно не вистачає. Це підвищить прогнозованість і якість планування», – наголосив Михайло Федоров.

До слова, у жовтні 2025 року Офіс генерального прокурора на запит «Української правди» повідомляв, що із січня 2022 року по вересень 2025 року в Україні зареєстрували 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, ще 53 954 – за дезертирство.

Нагадаємо, вдень 14 січня Верховна Рада призначила ексміністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Призначення міністра підтримали 277 парламентарів, ще 9 – утрималися, жоден не проголосував проти. Днем раніше, 13 січня, президент Володимир Зеленський висунув кандидатуру Федорова на посаду очільника оборонного відомства.