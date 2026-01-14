Раніше Михайло Федоров був міністром цифрової трансформації

У середу, 14 січня, Верховна Рада підтримала призначення 34-річного Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Призначення міністра підтримали 277 парламентарів, ще 9 – утрималися, жоден не проголосував проти.

Перед голосуванням Федоров наголосив, що сьогодні існує велика кількість проблем, які потрібно розвʼязувати. За його словами, не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою. Тому його мета – провести армійську реформу, покращити інфраструктуру на передовій та викорінити корупцію.

Федоров наголосив на потребі швидко змінити систему підготовки українських військових.

«Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни», – зазначив він.

Також новий міністр планує провести глибокий аудит Міноборони та ЗСУ, щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військових. При цьому Федоров буде вести роботу з цифровізації організації ЗСУ та продовжуватиме постачати в армію дрони, РЕБ та системи звʼязку Starlink.

Михайло Федоров керував digital-напрямом передвиборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського. Після його перемоги на виборах у 2019 році балотувався в нардепи за списом від партії «Слуга народу». З серпня став міністром цифрової трансформації. У березні 2023 року Федорова призначили віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Також він залишився очільником Мінцифри.

У липні 2025 року Михайло Федоров увійшов до оновленого складу Кабінету міністрів на посаді першого віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації.

2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони. 9 січня він подав у відставку, а вже 13 січня Верховна Рада звільнила його з посади міністра цифрової трансформації.