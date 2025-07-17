Верховна Рада затвердила оновлений склад Кабміну під керівництвом прем'єрки Юлії Свириденко

Верховна Рада України на засіданні 17 липня проголосувала за призначення оновленого складу Кабінету міністрів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За призначення нового уряду, яким керуватиме прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, проголосували 253 народні депутати. Голосування відбувалось в «пакетному» форматі, без окремого голосування за кожного кандидата в міністри.

Частина міністрів повторно очолять підвладні їм відомства.

Загалом до нового Кабінету міністрів України увійшли:

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку інфраструктури та територій. До призначення був першим заступником міністра економіки;

Тарас Качка – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Був заступником міністра економіки – торговим представником України;

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко – міністр юстиції. До цього очолював Міністерство енергетики;

Світлана Гринчук – міністр енергетики. До призначення очолювала Міністерство захисту довкілля;

Наталія Калмикова – міністр у справах ветеранів;

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України. Раніше був першим заступником міністра фінансів.

Також Рада окремо голосувала за повторне призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ. Це рішення підтримав 271 народний депутат.

Наприкінці засідання депутати також призначили експрем’єр-міністра Дениса Шмигаля міністром оборони замість Рустема Умєрова. «За» 267 голосів.

Ярослав Железняк відзначив, що в оновленому уряді немає міністра культури, позаяк всі кандидати відмовились.

Нагадаємо, 17 липня парламент затвердив Юлію Свириденко на посаду прем’єр-міністерки України. З листопада 2021 року Свириденко була першою віцепрем’єркою та міністеркою економіки.