Олена Івановська стала новою мовною омбудсменкою

У вівторок, 15 липня, Кабінет міністрів за результатами відкритого голосування призначив 57-річну філологиню та викладачку Олену Івановську на посаду уповноваженої із захисту державної мови. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Олена Івановська замінить на посаді Тараса Кременя, каденція якого завершилась 8 липня. Зазначимо, що кандидатуру Івановської на посаду мовної омбудсменки подав уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про Олену Івановську

Олена Івановська народилась 10 березня 1968 року у місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Вона є докторкою філологічних наук та обіймає посади завідувачка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також заступниці директора Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з виховної роботи. Олена Івановська написала близько 100 наукових, серед яких 17 науково-методичних праць.

У 1993 році Івановська отримала премію імені Тараса Шевченка Київського університету, а у 2009 році – подяку від прем’єр-міністра України.

Нагадаємо, 2 липня кабмін ухвалив рішення щодо звільнення Тараса Кременя з посади мовного омбудсмена з 8 липня 2025 року, оскільки тоді спливає термін його п’ятирічної каденції. Кремінь міг би повторно обійняти посаду, однак уряд не висунув його кандидатуру вдруге.